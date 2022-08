Promo Bazar Merdeka di Mitra Bangunan Supermarket Hajimena, Banjir Diskon untuk Semua Produk

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Mitra Bangunan Supermarket (MBS) Hajimena Lampung menggulirkan promo Bazar Merdeka dalam rangka HUT RI ke-77.

Dalam promo Bazar Merdeka yang berlangsung sejak 10 Agustus sampai 31 Agustus 2022 ini, digulirkan diskon Up to 70 persen + 5 persen ditambah hadiah langsung.

Hadiah langsung mulai dari pisau set, presto, lemari es, hingga TV LED 43 Inchi

"Untuk hadiah langsung ini bisa didapat dengan belanja minimal Rp 8 juta. Jadi ada kelipatannya, diatas Rp 10 juta," ungkap Arweni, Asisten Manajer Mitra Bangunan mendampingi Arbert selaku Store Manajer, Senin (22/08/2022).

Arweni menuturkan, diskon program Bazar Merdeka berlaku untuk semua produk yang dijual di Mitra Bangunan.

Misalnya, keramik harga mulai Rp 37.200/dus, Granit Rp 92.900/meter, dan

Cat diskon up to 12 persen +17 persen.

"Untuk jenis catnya beragam, dari mulai Jotun, Alvian, Dana paint, dan masih banyak lagi. Diskonnya beragam," tutur Arweni.

Di Bazar Merdeka ini, konsumen berkesempatan mendapatkan diskon up to 70 persen dan diskon tambahan up to lima persen.

Di Mitra Bangunan Supermarket, kata dia, juga tersedia beragam motif dan ukuran granit.

"Tersedia juga banyak variasi granit lainnya dengan harga berbeda tentunya. Beragam ukuran juga bisa menyesuaikan kebutuhan. Mulai dari 60x120, 90x180, 120x120, 80x240," kata dia.