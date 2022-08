Skutik Besar Honda PCX160 dan Honda ADV160 Jadi Primadona GIIAS 2022

All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 mampu memikat pengunjung dengan mencatatkan penjualan sebanyak 557 unit selama pameran berlangsung

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Deretan skutik besar Honda menjadi primadona dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 mampu memikat pengunjung dengan mencatatkan penjualan sebanyak 557 unit selama pameran berlangsung.

Secara detail, All New Honda PCX160 terjual 349 unit (varian ABS dan CBS), sedangkan New Honda ADV160 membukukan penjualan 208 unit (ABS dan CBS).

Tak hanya dua skutik besar 160cc tersebut, GIIAS 2022 yang diselenggarakan pada 11-21 Agustus di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, mencerminkan besarnya minat dan antusiasme pengunjung terhadap jajaran sepeda motor Honda.

Sepanjang pameran, AHM mengoleksi total penjualan hingga 1.882 unit dengan penjualan terlaris didominasi All New Honda PCX160, New Honda ADV160, Honda Vario series, dan Honda Scoopy.

Motor ikonik yang baru diluncurkan Honda ST125 Dax pun laris dipesan pengunjung GIIAS.

General Manager Sales AHM Ignatius Didi Kwok mengatakan, duet skutik besar Honda memang menjadi produk yang dinantikan pecinta sepeda motor Honda.

All New Honda PCX160 yang meluncur awal tahun lalu menjadi model yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Sementara New Honda ADV160 adalah model penjelajah yang didesain semakin berkelas.

Kata dia, All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 menjadi pusat perhatian penjunjung booth Honda selama GIIAS 2022.