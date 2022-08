Profil Anggota KPU Pringsewu Lampung Juniantama Ade Putra Hobi Baca dan Kolektor Buku Tan Malaka

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu Lampung Juniantama Ade Putra suka membaca dan koleksi buku.

Buku dengan berbagai genre telah dikumpulkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu Lampung Juniantama Ade Putra ini untuk puaskan kesukaanya membaca.

Buku-buku karya Tan Malaka paling favorit dibaca dan dikoleksi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu Lampung Juniantama Ade Putra ini.

Ayah satu anak ini mengaku, dengan membaca buku pengetahuannya akan terus bertambah.

Pria 33 tahun ini juga mengatakan, ia sangat senang membaca buku biografi tokoh.

"Mulai dari bukunya Tan Malaka, Soekarno hingga Nurcholis Majid," kata Juniantama saat ditemui di ruangannya, Rabu (23/8/2022).

Dari berbagai buku yang ia baca dan miliki, pria yang suka makanan pedas ini sangat menyukai buku-buku karya Tan Malaka.

Fans sejati Inter Milan ini juga menggatakan, selain buku biografi ia juga menyukai berbagai buku sosial lainnya.

Mulai dari buku-buku startegi perang, kemudian judul buku Dari Puncak Bagdad, Negeri 5 Menara (The Land of Five Towers).

"Ada juga buku Hassan al-Banna, juga Mark Zuckerberg," kata alumni SMAN 3 Bandar Lampung tersebut.