Song Joong Ki Tampil Spesial di Drama Korea Terbaru Kim Go Eun Little Women

Ilustrasi drakor terbaru Little Women dan Song Joong Ki. Song Joong Ki bakal memberikan penampilan spesial dalam drama Korea terbaru Little Women (2022)

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor papan atas Song Joong Ki bakal memberikan penampilan spesial dalam drama Korea terbaru Little Women (2022) yang dibintangi Kim Go Eun.

Kehadiran Song Joong Ki dalam drama Korea terbaru Little Women bersama Kim Go Eun praktis ditunggu banyak penggemar.

Bukan menjadi pemeran utama, Song Joong Ki hadir sebagai cameo (bintang tamu) drama Korea terbaru Little Women milik Kim Go Eun.

Menggaet sederet aktor dan aktris ternama Korea, drakor terbaru Little Women rencananya tayang pada 3 September mendatang.

Saluran televisi tvN dan layanan streaming Netflix akan menjadi media tayang drakor terbaru Little Women.

Baca juga: Profil Go Kyung Pyo, Komedian yang Jadi Aktor Drama Korea Love In Contract

Baca juga: 15 Drakor Park Min Young, Pemeran Drama Korea Terbaru Love In Contract

Sementara, sutradara Kim Hee Won akan memimpin produksinya.

Dia dikenal dengan sejumlah karyanya, seperti Vincenzo, The Crowned Clown, Money Flower, Golden Pouch, dan masih banyak lagi.

Sedangkan untuk penulis naskah, kru produksi memercayakan kemampuan Jung Seo Kyung, yang pernah menggarap naskah drakor ‘Mother’.

Sambil menanti drakor terbaru ini tayang perdana, simak dulu beberapa fakta Little Women supaya makin mengenal ceritanya.

1. Adaptasi dari novel populer Little Women, karya penulis Amerika Serikat Louisa May Alcott.