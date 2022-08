Ilustrasi poster drakor. Berikut profil Kim Sun Ah pemeran drama Korea terbaru The Empire Of Law (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut profil Kim Sun Ah, pemeran drakor terbaru The Empire Of Law (2022).

Kim Sun Ah akan tampil sebagai pemeran utama pada drama Korea terbaru The Empire Of Law yang tayang pada Agustus 2022.

Berikut Profil Kim Sun Ah pemeran drama Korea terbaru The Empire Of Law.

Kim Sun Ah adalah seorang aktris dan model Korea Selatan.

Kim Sun Ah lahir pada tanggal 1 Oktober 1975.

Tepatnya ia lahir di Daegu, Korea Selatan.

Kim Sun Ah mempunyai tinggi badan 170 cm.

Ia juga bergolongan darah A.

Dia terkenal karena perannya sebagai Kim Sam Soon di My Lovely Sam Soon.

Kim Sun Ah menghabiskan sebagian besar masa sekolahnya di Chōfu, Tokyo.