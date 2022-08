Produk body care terbaru bernama Wellness di The Body Shop Mal Boemi Kedaton. Promo The Body Shop Mal Boemi Kedaton, belanja minimal Rp 750 ribu gratis body butter.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - The Body Shop Mal Boemi Kedaton memberikan promo menarik untuk semua pelanggan setianya

MUA The Body Shop Mal Boemi Kedaton Yuli mengatakan, promo ini berlaku tanggal 30 Agustus-28 September 2022.

Promo ini adalah belanja minimal Rp 750 ribu mendapatkan gratis body butter.

Belanja minimal Rp 1 juta mendapat gratis skin defence.

Kalau membeli vitamin c dan serum drops of light, maka serum of drops of light mendapat diskon 20 persen.

Baca juga: Promo Sharp Lampung, Harga Spesial Pembelian LED TV, Kulkas dan Mesin Cuci

Baca juga: Kopi Kenangan x Cerita Roti Tawarkan Promo Bundle 1 dan Bundle 2

Promo selanjutnya adalah promo yang berlaku untuk member.

Dalam promo ini, untuk pembelian maskara, eyeshadow stik, eyeliner liquid, atau all in one for brow 2 pcs akan mendapatkan diskon 15 persen.

Kalau membeli 3 pcs akan mendapat diskon 20 persen.

"Kalau menjadi member, memang sewaktu-waktu bisa mendapat diskon," kata Yuli, Rabu 31 Agustus 2022.

Selain itu dengan menjadi member juga bisa mendapat poin dengan minimal pembelanjaan tertentu.