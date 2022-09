Ririn Dwi Ariyanti Terintimidasi Menjadi Istri Aldi Bragi hingga Putuskan Cerai

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Ririn Dwi Ariyanti mengungkapkan, jika ia merasa terintimidasi selama 11 tahun menikah dengan Aldi Bragi hingga akhirnya memutuskan untuk cerai.

Padahal rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi yang dibina 11 tahun tampak adem ayem dan harmonis, hingga akhirnya keduanya cerai.

Ririn Dwi Ariyanti pun mengungkap perlakuan Aldi Bragi sebelum mereka cerai.

“Sebelum aku cerai dua sampai tiga tahun kita benar-benar enggak ngobrol satu kata pun sama sekali di rumah,” kata Ririn dikutip dari kanal YouTube Cumicumi, Sabtu (3/9/2022).

Diakui ibu tiga anak ini, dia merasa tertekan selama menjadi istri Aldi Bragi.

Dia bahkan menyebut dirinya merasa diintimidasi dan dimanipulasi mantan suami Ikke Nurjanah tersebut.

“Aku merasa dimanipulasi aku terintimidasi dalam situasi pernikahan ini. Mungkin susah dipahami kalau buat yang tidak mengalami," ujarnya.

"Aku enggak tahu harus ngomong sama siapa. Sahabat aku aja enggak pernah tahu tentang (rumah tangga), kelihatannya enggak ada masalah,” sambungnya.

Sayangnya, perang dingin antara Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi tersebut disadari oleh anak-anak mereka.

Mereka bahkan meminta penjelasan Ririn. Namun perempuan 36 tahun ini mengatakan memang sebaiknya dirinya tak lagi mengobrol dengan Aldi.

“Anak-anak di situ dan akhirnya sadar juga. Why you don’t talk? Why mommy sama bapak don't talk to each other anymore? Jawaban kita ‘we better not to talk'," kata Ririn dengan suara bergetar.