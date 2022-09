Alyssa Daguise Sindir Al Ghazali soal Alasan Putus: Aku Sedang Menonton Komedi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kandasnya hubungan cinta Alyssa Daguise dan Al Ghazali jadi sorotan para penggemarnya. Apalagi Al Ghazali dan Maia Estianty menyebut putusnya hubungan setelah salat istikharah.

Belum memberi pernyataan resmi, Alyssa Daguise kini dianggap melontarkan sindiran pada Al Ghazali dengan membuat video TikTok.

Alyssa Daguise tampak tertawa mengikuti suara musik dan menuliskan caption yang juga diduga menyindir Al Ghazali.

"Me right now watching the comedy unfold, but imma keep it moving (Aku sekarang sedang menonton komedi yang terungkap, tapi saya tetap bergerak)," tulis Alyysa di caption video.

Postingan Alyssa Daguise langsung diserbu netizen yang mengaitkannya dengan pernyataan Al Ghazali dan Maia Estianty sebelumnya.

Kisah asmara antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise benar-benar berakhir.

Selama 6 tahun menjalin cinta, kini semua rencana indah yang dirajut keduanya telah sirna.

Bahkan wacana jika Al Ghazali akan menikahi Alyssa Daguise pun terancam batal. Namun bukan itu yang kini menjadi perbincangan netizen.

Yang menjadi sorotan adalah, ungkapan Al Ghazali mengenai alasan putus dari sang kekasih yang didapatkan usai salat istikharah.

"Sebenarnya Al Ghazali kemarin sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk mantannya karena hendak benar-benar serius," kata Maia Estianty, dilansir Tribun Lampung dari YouTube Maia AlElDul TV pada Sabtu, 3 September 2022.

