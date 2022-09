Penyakit Reza Gunawan Sebelum Meninggal, Suami Dewi Lestari Pendarahan Otak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Suami penulis Dewi Lestari yakni Reza Gunawan meninggal dunia hari ini Selasa (6/9/2022) pada pukul 11.53 WIB.

Diungkapkan oleh Dewi Lestari, Reza Gunawan ternyata mengalami penyakit serius sebelum meninggal dunia.

Reza Gunawan selaku suami Dewi Lestari meninggal setelah mengalami pendarahan otak dan stroke dan dirawat di rumah sakit.

"Om Reza meninggal dunia karena memang sudah sakit selama sebulan, karena stroke dan pendarahan di otak," kata keponakan Reza, dikutip Tribunnews dari Kompas.

Kabar suami Dewi Lestari meninggal tersebut ditegaskan dari unggahan Instagram presenter Alvin Adam.

"Innalillahi wa'innaillahi rojiun, Telah berpulang mas Reza Gunawan. Selasa, 6 Sept 2022 pukul 11:53 WIB," tulis Alvin Adam dikutip Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).

Berdasarkan kabar Alvin, jenazah Reza Gunawan disemayamkan di rumah duka di BSD, Tangerang Selatan.

Sebelumnya juga Dipha Barus membuat unggahan di sosial media Twitternya dan mengucapkan rasa duka citanya.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," tulis Dipha dikutip dari akun @diphabarus.

Adapun jenazahnya kini disemayamkan di rumah duka Delatinos BSD City Tangerang Selatan.