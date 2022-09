Arya Saloka Pelukan dengan Amanda Manopo, Putri Anne Unggah Postingan Sedih

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Postingan Instagram Putri Anne menjadi sorotan usai Arya Saloka dan Amanda Manopo berpelukan.

Diketahui Arya Saloka dan Amanda Manopo berpelukan di Sinetron Ikatan Cinta. Lantas bagaimana dengan Putri Anne?

Putri Anne tampak mengunggah Instagram story sedih yang kemudian warganet mengaitkannya dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo pelukan.

"I just wanna be happy. Not confused, not hurt, not stressed, just happy,' 'Aku hanya ingin bahagia. Tidak bingung, tidak sakit hati, tidak stres. Hanya senang," tulis Putri Anne di postingan Instagram Story dalam bahasa inggris, Rabu (7/9/2022).

Diketahui, kembalinya Arya Saloka langsung mendongkrak rating Sinetron Ikatan Cinta menjadi lebih tinggi.

Ini terjadi lantaran banyak penggemar Sinetron Ikatan yang sudah lama menantikan akting Arya Saloka bersama Amanda Manopo.

Dalam teaser yang disajikan, Arya Saloka tampak memeluk Amanda Manopo. Keduanya berpelukan untuk melepas kerinduan satu sama lain.

"Andini Kharisma Putri," kata Arya Saloka sebagai Aldebaran.

"Selama ini aku sudah memendam kerinduan ini mas, dan sekarang kamu sudah berdiri di hadapanku," sedangkan ucap Amanda Manopo sebagai Andin.

Adegan mesra keduanya itu pun lantas menjadi heboh. Namun menyusul kehebohan tersebut, istri Arya Saloka, Putri Anne mengunggah tulisan mengejutkan.