Hotman Paris Sempat Mau Jadi Pengacara Ferdy Sambo, Tapi Batal Karena 2 Hal Ini

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hotman Paris akui sempat mendapat tawaran jadi pengacara Ferdy Sambo namun batal karena beberapa alasan.

Tawaran Ferdy Sambo, bahkan membuat Hotman Paris sempat tak tidur nyenyak selama tiga hari.

Menurut Hotman Paris, dirinya sempat bimbang atas tawaran pihak Ferdy Sambo karena kasus tersebut merupakan kasus besar.

Namun, setelah melalui beberapa pertimbangan, Hotman Paris akhirnya menolak menjadi pengacara Ferdy Sambo.

"Sekarang saya ngaku apa adanya, memang benar Hotman Paris diminta Pak Sambo untuk jadi pengacaranya, juga diminta (jadi) pengacara Ibu PC,"

"Saya tiga hari gak bisa tidur untuk mengatakan yes or no," ujar Hotman Paris sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TRANS TV Official, Kamis (8/9/2022).

"Dari segi kasus, its dream cases bagi lawyer,"

"Ini kasus yang membuat pengacara dimanapun jadi populer," jelas Hotman Paris.

Setelah tiga hari tak bisa tidur, Hotman Paris memilih menolak tawaran dari pihak Ferdy Sambo.

Hal tersebut diambil lantaran Hotman Paris harus bersikap netral, sesuai dengan program acara yang saat ini dia jalani.