Profil Nam Ji Hyun, Pemeran Oh In Kyung di Drama Korea Terbaru Little Women

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Nam Ji Hyun beraksi dalam drama Korea terbaru Little Women (2022). Simak profil Nam Ji Hyun.

Profil Nam Ji Hyun banyak dicari lantaran berperan sebagai Oh In Kyung dalam drama Korea terbaru Little Women bersama Kim Go Eun.

Berdasarkan profilnya, pemeran drama Korea terbaru Little Women yakni Nam Ji Hyun merupakan aktris populer.

Diketahui, drakor tersebut tayang perdana di Netflix pada Sabtu (3/9/2022) lalu.

Nam Ji Hyun diketahui akan beradu akting dengan aktris Kim Go Eun dan Park Ji Hoo sebagai anak tengah dari tiga bersaudara.

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru, Drakor Big Mouth dan Little Women Teratas

Baca juga: Sinopsis Drakor Dali and The Cocky Prince, Drama Korea Terbaru Park Gyu Young

Sambil sambil menunggu penayangan perdananyan, simak profil Nam Ji Hyun berikut ini.

Lahir di Incheon, Korea Selatan pada 17 September 1995, Nam Ji Hyun dikenal sebagai aktris asal Korea Selatan.

Dia diketahui pernah mengenyam pendidikan di Incheon Choeun High School dan Sogang University.

Perjalanan karier Nam Ji Hyun di dunia hiburan dimulai sejak kecil.

Aktris yang kini di bawah naungan agensi SOOP Entertainment ini sudah menjadi artis sejak tahun 2004.