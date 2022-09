Rating Drama Korea Terbaru, Drakor Big Mouth dan Little Women Teratas

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru Big Mouth dan Little Women menduduki posisi teratas di awal September 2022.

Drama Korea terbaru Big Mouth dan Little Women menyapu rating teratas untuk drakor dan popularitas aktornya.

Diketahui drama Korea terbaru Little Women yang dibintangi Kim Go Eun memasuki mendapat rating 7,7 persen untuk episode kedua.

Dramanya menyabet ranking 2 di minggu pertama penayangannya.

Sementara pemainnya menempati ranking teratas dalam daftar aktor paling menarik: Kim Go Eun masuk di No. 2 , Nam Ji Hyun di No. 5, dan Chu Ja Hyun di No. 6.

Drama Korea yang baru saja tayang pada Sabtu (3/9/2022) ini memperoleh rating yang cukup memuaskan di dua episode penayangannya.

Berdasarkan Dramabeans.com, untuk episode pertamanya drama Little Women memperoleh rating 6,4 persen.

Sementara untuk episode keduanya, rating Little Women mengalami peningkatan di angka 7,7 persen.

Big Mouth (2022)

Dilansir dari Soompi.com, untuk pertama kalinya sejak pemutaran perdana pada Juli 2022, drama Big Mouth naik ke peringkat 1 di daftar mingguan Good Data Corporation drama yang paling populer.