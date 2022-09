Sinopsis Drakor Dali and The Cocky Prince, Drama Korea Terbaru Park Gyu Young

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Park Gyu Young yang berjudul Dali and The Cocky Prince (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Park Gyu Young yang berjudul Dali and The Cocky Prince (2021).

Sinopsis drama Korea Dali and The Cocky Prince milik Park Gyu Young banyak dicari penggemar drakor yang penasaran jalan ceritanya.

Lewat sinopsis, penggemar memperoleh gambaran cerita drama Korea Dali and The Cocky Prince yang menampilkan Park Gyu Young sebagai pemeran utama.

Drakor Dali and The Cocky Prince ini tayang di kanal KBS2 dan juga Viu.

Dali and The Cocky Prince disutradarai dan digarap oleh Lee Jung Sub.

Baca juga: Sinopsis Bargain, Drama Korea Terbaru Jeon Jong Seo Tayang Oktober 2022

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Populer 2022, Ada Drakor Little Women

Skenario dan penulisan naskah Dali and The Cocky Prince ini ditulis oleh Son Eun-Hye dan Park Se-Eun,

Dali and The Cocky Prince merupakan drama yang bergenre komedi romantis.

Mengutip dari viu.com, drama ini tayang dalam 16 episode, dan dibintangi oleh Kim Min Jae, Park Gyu Young, Kwon Yool, Hwang Hee, dan masih banyak lagi.

Sinopsis Dali and The Cocky Prince

Drama series Dali and The Cocky Prince menceritakan tentang kisah seorang putra dari keluarga sukses yang menjalankan bisnisnya.