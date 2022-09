Aulia Sarah Pemeran Badarawuhi Film KKN di Desa Penari Dilamar Pacar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis peran Aulia Sarah, pemeran Badarawuhi film KKN di Desa Penari resmi dilamar sang kekasih.

Kabar Aulia Sarah dilamar tersebut dibagikan langsung oleh sang artis lewat akun Instagramnya pada Selasa lalu (6/9/2022).

"06.09.2022, best surprise ever.. i said yaaas (kejutan terbaik, aku bilang bersedia) #bismillah," tulis Aulia Sarah soal dirinya dilamar.

Sang kekasih diketahui bernama Adityar Zulhyandra Aladin.

Ia juga ternyata seorang pekerja seni.

Baca juga: Ririn Dwi Ariyanti Bingung Fungsi Aldi Bragi Saat Nikah, Aku Berjuang Sendiri

Baca juga: Pengakuan Wika Salim Ditawar untuk Temani Tidur Seseorang di Hotel

Dilihat dari Instagram-nya, Adityar aktif membagikan potret saat bermain alat musik dari panggung ke panggung.

Ditelusuri di Instagram-nya, hubungan Aulia dan Aditya sudah terjalin sejak awal tahun 2021.

Namun tak diketahui pasti kapan mereka berdua menjalin asmara.

Profil Aulia Sarah

Aulia Sarah lahir di Jakarta, 6 Juli 1991.