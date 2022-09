Menko Airlangga Bertemu Secretary Raimondo, Perkuat Kerja Sama IPEF 

Istimewa

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan lawatan ke Los Angeles, Amerika Serikat, menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indo-Pasific Economic Framework (IPEF) for Prosperity, pada 8-9 September 2022. Disela kunjungan itu, Airlangga melakukan pertemuan bilateral secara tatap muka dengan Gina Raimondo, U.S. Secretary of Commerce.