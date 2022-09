Ilustrasi. Pencuri di Way Kanan Lampung ditangkap polisi tanpa perlawanan, Selasa (6/9/2022).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan meringkus terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat).

Aksi pelaku curat ini di Dusun Talang Jerambah Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Pelaku curat berinisial AS (22) warga Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba menceritakan, Senin (29/8/2022) pukul 01:30 WIB terjadi tindak pidana curat.

Adapun saat itu Ringga (26) selaku korban sedang tidur di kamarnya.

Kemudian pelaku masuk kedalam rumah dengan cara membuka jendela kamar.

Selanjutnya mengambil HP dalam keadaan sedang diisi daya, diletakan di atas kelambu kamar korban.

“Ringga baru menyadari Hp merk xiaomi redmi A2 warna gold hilang setelah terbangun,” ungkapnya.

Saat terbangun, pukul 03:00 WIB tidak mendapati HP miliknya lagi.

Korban sempat menanyakan kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui.