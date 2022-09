13 Rating Drama Korea Terbaru September 2022, Drakor If You Wish Upon Me Terpuruk

Ilustrasi poster drakor. Simak rating drama Korea terbaru If You Wish Upon Me (2022) terpuruk.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak perolehan rating drama Korea terbaru yang tayang September 2022, dari yang teratas hingga drakor terbawah.

Belasan drama Korea terbaru bersaing ketat mendapatkan rating tertinggi dari penonton drakor.

Sayangnya, tak semua drama Korea terbaru mendapat rating bagus. Ini terjadi pada drakor If You Wish Upon Me (2022) yang dibintangi Sooyoung SNSD.

Penasaran dengan perolehan rating drama Korea terbaru lainnya?

Berikut rating drama Korea terbaru di minggu kedua September 2022 yang tayang akhir pekan, dilansir dari Soompi.com pada Minggu (11/9/2022).

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru dan Terbaik Netflix 2022, Ada Narco Saints

Baca juga: Profil Kim Joo Hun, Pemeran Wali Kota Jahat di Drama Korea Terbaru Big Mouth

1. If You Wish Upon Me (2022)

Drama If You Wish Upon Me mencatat peringkat nasional rata-rata 2,2 persen, yang merupakan penurunan 0,2 persen dari peringkat episode sebelumnya.

Drama yang tayang di KBS2, untuk di episode 8 lebih tinggi dari episode sebelumnya yakni 2,4 persen.

Sementara di episode 7 memperoleh rating rata-rata nasional sebesar 2,3 persen.

Angka tersebut sedikit turun dari episode 6 sebesar 2,4 persen.