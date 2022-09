Drama Korea Terbaru Do You Know Ashtanga, Drakor Komedi Romantis Joo Jong Hyuk

Joo Jong Hyuk dan Bae Yoon Kyung membintangi drama Korea terbaru Do You Know Ashtanga.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Artis Joo Jong Hyuk dan Bae Yoon Kyung membintangi drama Korea terbaru Do You Know Ashtanga (2022) KBS Drama Special.

Hal itu menggembirakan bagi para penggemar, mengingat chemistry keduanya yang menyukseskan drama Extradiornary Attorney Woo.

KBS Drama Special adalah kumpulan drama pendek tahunan yang masing-masing satu atau dua episode.

Dilansir dari Soompi.com, drama ‘Do You Know Ashtanga?’ adalah komedi romantis.

Ini menceritakan kisah seorang wanita yang harus menderita karena gelombang kehidupan yang liar dan penuh dengan keluhan.

Kemudian berbagai peristiwa terjadi setelah pertemuannya dengan putra seorang pemilik bangunan yang percaya pada "Noblesse Oblige".

Istilah Noblesse Oblige ini memiliki makna bahwa kaum nobilities alias kaum bangsawan.

Ini tentunya mempunyai banyak privileges berupa harta, pengaruh dan kekuasaan, wajib membantu yang lemah.