7 Rekomendasi Situs Nonton Drama Korea Terbaru 2022, Ada Netflix hingga Viu

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menonton ragam drama Korea terbaru kini makin dimudahkan dengan situs-situs resmi.

Situs untuk menonton drama Korea terbaru tersebut dapat diakses melalui perangkat ponsel maupun komputer.

Di situs tersebut pula, drama Korea terbaru sudah dilengkapi subtitle yang membuat penggemar drakor semakin nyaman.

Simak daftarnya berikut ini:

1. Netflix

Selain drama Korea dari rumah produksi di Korea Selatan, Netflix juga kerap membuat serial orisinal mereka sendiri sehingga hanya dapat disaksikan di Netflix.

Beberapa judul bahkan menjadi tontonan viral dunia, seperti Squid Game, All of Us Are Dead, My Name, Move to Heaven, atau Sweet Home.

Untuk mengakses episodenya, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu.

Drakor yang sudah lama rilis tak bisa disaksikan secara cuma-cuma.

Harus berlangganan terlebih dahulu dengan harga paket antara Rp 54.000 hingga Rp 186.000.