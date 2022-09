Profil Kang Hoon, Pasangan Oh In Kyung di Drama Korea Terbaru Little Women

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Kang Hoon membintangi drama Korea terbaru Little Women (2022). Simak profil Kang Hoon.

Berdasarkan profilnya, Kang Hoon yang merupakan pemeran dalam drama Korea terbaru Little Women dikenal sebagai aktor asal Korea Selatan.

Agar makin mengenal sosoknya, berikut merupakan profil Kang Hoon, pemain drama Korea terbaru Little Women.

Dia lahir pada 23 Mei 1991 dan kini berusia 31 tahun.

Kang Hoon diketahui memiliki seorang saudara perempuan.

Untuk urusan pendidikan, pemain drakor terbaru Little Women ini pernah mengenyam pendidikan di SMP Gunsan, SMA Gunsan, Universitas Suwon jurusan Teater dan Film.

Selama bergabung di industri hiburan, Kang Hoon berada di bawah naungan agensi NPIO Co, yang tak lain merupakan akan perusahaan JYP Entertainment.

Aktor bertangan kidal itu debut akting melalui drama Office Watch yang tayang pada 2017 lalu.

Berkat aktingnya tersebut, Kang Hoon kemudian mendapatkan beragam tawaran berakting di drama maupun film.

Beberapa di antaranya adalah Flower Ever After, Not Alright, But It's Alright, Let Me Introduce Her, When the Devil Calls Your Name, Welcome, The Red Sleeve, You Are My Spring, hingga Twenty Five Twenty One.