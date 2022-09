13 Rating Drama Korea Terbaru Paruh September 2022, Drakor Adamas dan Good Job Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru yang tayang pada Rabu-Kamis di pertengahan September 2022 mengalami peningkatan.

Contohnya, rating drama Korea terbaru Adamas, Good Job dan If You Wish Upon Me mengalami peningkatan dari episode perdananya.

Ketiga drama Korea terbaru tersebut berhasil memperoleh rating lebih tinggi dari episode sebelumnya.

Penasaran dengan perolehan rating drama Korea terbaru Adamas, Good Job, If You Wish Upon Me, dan lainnya?

Dilansir dari dari Soompi.com pada Jumat (16/9/2022), berikut rincian rating drakor yang tayang di hari Rabu-Kamis.

1. Adamas (2022)

Menurut Nielsen Korea, tayangan tvN “Adamas” pada 14 September mengumpulkan rating nasional rata-rata 2,869 persen.

Sementara di episode terbarunya yang tayang 15 September, rating Adamas di angka 3,4 persen.

Drama tersebut tetap menjadi drama Rabu-Kamis malam nomor 1.

Di minggu kedua September 2022, drama Korea terbaru Adamas sudah memasuki episode 13 dan 14.