12 Rating Drama Korea Terbaru, Drakor Love In Contract Teratas saat Tayang Perdana

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Drama Korea terbaru berjudul Love In Contract (2022) yang baru tayang 21 September 2022 memperoleh rating tinggi.

Rating drama Korea terbaru Love In Contract yang dibintangi Park Min Young menduduki posisi pertama di jadwal penayangan Rabu-Kamis.

Rating drama Korea terbaru Love In Contract mencapai angka 4 persen di episode pertamanya.

Sementara drama Good Job dan If You Wish Upon Me, mengalami penurunan rating di episode terbarunya.

Penasaran dengan rating drama Korea terbaru Love In Contract dan drama Lainnya? Simak ulasannya di bawah ini.

Berikut rating drama Korea terbaru di minggu ketiga September 2022 yang tayang di hari Rabu-Kamis, dilansir dari Soompi.com pada Kamis (22/9/2022).

1. Love In Contract

Menurut Nielsen Korea, siaran perdana "Love In Contract" pada 21 September mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 3,992 persen atau 4 persen.

Ini merupakan peningkatan peringkat dari rekor pemutaran perdana sebesar 3,5 persen yang ditetapkan oleh drama pendahulunya “Adamas.”

“Love In Contract” adalah komedi romantis baru tentang layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial.