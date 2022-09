Beli Honda BR-V dan City Hatchback, Dapatkan Tambahan Cashback hingga Rp 15 Juta

New Honda BR-V yang terdisplay di Honda Lampung Raya, Jalan Raden Intan, Bandar Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Honda Lampung Raya menggulirkan program Share Your Redefined Experience untuk pembelian Honda All New BR-V dan City Hatchback.

Konsumen berkesempatan dapat tambahan cashback hingga Rp 15 juta untuk pembelian mobil baru Honda BR-V dan Honda City Hatchback.

"Untuk pembelian unit BR-V dan City Hatchback berkesempatan mendapatkan cashback tambahan sampai dengan 15 juta lewat program ini," beber Dealer Development Honda Lampung Raya, Raxel Adrian kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (24/9/2022).

Honda BR-V dipasarkan dengan OTR (on the road) Lampung mulai dari Rp 296 jutaan sampai Rp 366 jutaan.

Honda BR-V tipe S MT (Manual Transmision) dipasarkan dengan harga Rp 296.900.000, tipe E MT Rp 313.100.000.

Sementara untuk matic ada 3 tipe yakni BR-V E CVT Rp 324.100.000 dan Prestige CVT Rp 345.500.000.

Ada juga tipe tertinggi di kelas BR-V ini yakni Prestige with Honda Sensing yang dipasarkan dengan harga Rp 366.400.000.

"Perbedaan dari Prestige with Honda Sensing ini selain memiliki semua fitur yang tersemat di Honda BR-V Prestige, masih ada tambahan Teknologi Keselamatan Honda Sensing TM dan Honda Lanewatch TM," jelas Raxel.

Fitur Lanewatch ini memberikan pengemudi pandangan yang lebih luas dari area blind spot bagian kiri kendaraan. Dilengkapi juga dengan Smart Entry System untuk mempermudah masuk ke dalam kendaraan tanpa menggunakan kunci.

Disematkan juga fitur Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal yang mana berfungsi untuk membuat spion dapat menutup otomatis ketika mobil sudah dalam kondisi terkunci.