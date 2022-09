13 Rating Drama Korea Terbaru Hari Ini, Drakor Little Women Capai Rekor Tertinggi

Ilustrasi drakor terbaru. Rating drama Korea terbaru Little Women (2022) Kim Go Eun capai rekor tertinggi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru Little Women (2022) yang dibintangi Kim Go Eun capai rekor tertinggi selama penayangan.

Selain Little Women, 2 drama Korea terbaru yakni The Empire dan Three Bold Siblings juga memperoleh rating tinggi.

Dengan demikian, ada Little Women dan 2 drama Korea terbaru rating tertinggi pada penanyangan Minggu.

Penasaran dengan rating drama Korea terbaru Little Women dan drama Lainnya? Simak ulasannya di bawah ini.

Berikut rating drama Korea terbaru di minggu ketiga September 2022 yang tayang di hari Rabu-Kamis, dilansir dari Soompi.com pada Senin (26/9/2022).

1. Little Women (2022)

Pada tanggal 25 September, "Little Women" tvN mencapai rekor pemirsa tertinggi sepanjang masa untuk episode kedelapannya.

Menurut Nielsen Korea, siaran terbaru dari film thriller misteri mencetak peringkat nasional rata-rata 8,7 persen.

Little Women mengambil tempat pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel dan menetapkan rekor pribadi baru untuk seri.

Sementara pada episode 7 sebelumnya, rating Little Women di angka 6 persen.