Kisah Pilu Pemain Andalan Chelsea, Christian Pulisic Dituding Orang Aneh

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gelandang Chelsea FC Christian Pulisic mengaku pernah dianggap aneh hanya karena dirinya bermain sepak bola.

Meski kini kehadiran Christian Pulisic menjadi andalan Chelsea, dirinya dulu pernah dituding aneh oleh teman-temannya.

Ia dikira aneh lantaran teman-teman gelandang Chelsea Christian Pulisic tersebut tidak akrab dengan olahraga sepak bola.

"Teman-teman saya bermain baseball atau basket. Ketika mereka selesai, saya pulang dan bermain sepak bola dengan ibu dan ayah saya, di garasi," kenang Christian Pulisic.

Sebelumnya, Christian Pulistic tinggal d Hershey, Negara Bagian Pennsylvania, Amerika Serikat.

Pada daerah Hershey ini memang terkenal dengan pabrik cokelatnya.

Menurut artikel Four Four Two yang tayang pada 2019 itu menuliskan bahwa, Christian Pulisic sering mengunjungi daerah pabrik cokelat itu.

"Saya tinggal di sebelah taman hiburan dekat pabrik cokelat,dan kesana tiap musim panas" ujar Christian Pulisic seperti dikutip Tribunlampung.co.id pada laman Four Four Two.

Menurut Christian Pulisic, Hershey bukanlah kota sepak bola.

Akhirnya, ia dan keluarganya sempat diremehkan lantaran suka dengan olahraga tersebut.