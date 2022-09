Tim Delegasi FEB Universitas Lampung Raih The Best of the Best Award the 5th DIIID 2022

Tiga tim delegasi mahasiswa dan satu tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) jurusan manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan, memenangkan penghargaan The Best of The Best.

Tim Unila berhasil meraih tiga medali emas dan satu perunggu untuk kategori International Category (Student), Social Science International Category (Student), dan Social Science International Category (Profesional/Dosen/Umum) Event the 5th Digitalised International Invention, Innovation and Design Johor 2022 (the 5th DIIID 2022), Kamis, 22 September 2022.

The 5th DIIID 2022 adalah kompetisi inovasi internasional tingkat universitas yang diselenggarakan Universiti Teknologi MARA (UiTM), Johor, Malaysia, dan diikuti 160 tim dari berbagai universitas secara online.

Casrini, salah satu perwakilan tim mengatakan, DIIID merupakan kompetisi jenjang internasional yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan mampu mengembangkan inovasi mahasiswa.

Dengan berbekal pengalaman keikutsertaan delegasi FEB pada tahun sebelumnya, delegasi FEB Unila akhirnya memutuskan untuk mengikuti kembali kompetisi yang sama tahun ini.

“Kami mulai dengan membuat konsep project, menganalisis masalah terkini yang ada di masyarakat, lalu berusaha memunculkan ide yang fresh dan efisien dalam penyelesaian masalah tersebut,” katanya menceritakan secara garis besar proses persiapan mengikuti kompetisi.

Timnya merasa senang karena telah mengikuti kompetisi ini. Banyak pengalaman yang didapat di antaranya menyadari pentingnya komunikasi efektif antaranggota untuk mewujudkan tim yang kompak selama kompetisi, serta dapat bersyukur dengan proses yang dilewati karena pihak panitia bersikap supportif terhadap gagasan yang diberikan.

“Tentunya kami merasa senang, bangga dan cukup tercengang karena mampu meraih kategori best of the best dan gold medalist sekaligus dalam kompetisi international. Kami berharap, khususnya mahasiswa FEB, dapat terus mengembangkan potensinya dan mengikuti berbagai kompetisi untuk menambah pengalaman, serta tampil sebagai mahasiswa berprestasi,” ungkap mahasiswi D3 Manajemen Pemasaran Unila tersebut.

The 5th DIIID 2022 diselenggarakan secara full online mulai dari tahapan submit abstract, video, hingga presentasi. Adapun tahap awal seleksi yaitu mengirimkan abstract dan video pemaparan, tahap kedua pemilihan finalis memperebutkan kategori best of the best dengan melakukan presentasi via Gmeet online.

