Bursa Transfer Liga Inggris, Chelsea Buka Opsi Pulangkan Tammy Abraham Meski Sudah Mahal

Tammy Abraham Beraksi - Striker AS Roma Tammy Abraham beraksi dalam leg pertama semifinal Liga Konferensi UEFA antara Leicester City versus AS Roma di King Power Stadium, Leicester, 28 April 2022. Chelsea berminat memulangkan Tammy Abraham pada bursa transfer Liga Inggris Januari 2023.

Tribunlampung.co.id - Chelsea membuka peluang untuk memulangkan striker Tammy Abraham pada bursa transfer Liga Inggris Januari 2023.

Chelsea berminat mengaktifkan klausul pembelian kembali Tammy Abraham pada bursa transfer Liga Inggris Januari 2023 setelah ketajaman penyerang berpaspor Inggris itu terasah berkat Jose Mourinho.

Chelsea tak peduli walaupun harga Tammy Abraham sudah mahal saat bursa transfer Liga Inggris Januari 2023 nanti.

Dilansir dari Express, Chelsea akan mengaktifkan klausul buy back Tammy Abraham yang musim lalu pindah ke AS Roma.

"Chelsea menyiapkan dana sebesar 68 juta euro untuk membawa pulang Tammy Abraham ke Stamford Birdge," demikian laporan tersebut.

Baca juga: Dua Hal yang Bikin Gelandang Muda Chelsea Ini Bakal Bela Inggris di Piala Dunia 2022

Baca juga: Chelsea Tawar Harry Kane, Sodorkan 1 Striker Plus Uang ke Tottenham Hotspurs

Chelsea menjadikan Tammy Abraham sebagai solusi terdekat lantaran dua striker mereka saat ini, Romelu Lukaku dan Pierre-Emerick Aubameyang, belum juga tampil trengginas.

Chelsea terpikat dengan melejitnya performa Tammy Abraham bersama AS Roma.

Tammy Abraham langsung setel dengan AS Roma hingga berhasil menyabet gelar UEFA Conference League 2022.

Adalah sang pelatih Jose Mourinho yang berada di balik terasahnya ketajaman Tammy Abraham.

Berkat tangan dingin The Special One, Tammy Abraham membukukan 29 gol dan 9 assist untuk AS Roma sejak musim lalu di berbagai kompetisi.