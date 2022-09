Raffi Ahmad Tegang di New York Fashion Week, Suami Nagita Slavina Tahan Tawa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presenter Raffi Ahmad mengungkapkan kisah di balik ekspresi tegang saat jadi model di New York Fashion Week.

Ekspresi tegang Raffi Ahmad tampak jelas saat menjadi model New York Fashion Week.

Dalam acara FYP, Raffi Ahmad mengungkapkan kisah terkait ekspresi tegangnya di New York Fashion Week.

"Itu diwanti-wanti pas rombongan gue, jangan ada yang ketawa, pokonya nggak boleh ada yang ketawa," ujar Raffi Ahmad dikutip dalam kanal YouTube Trans7 Official, Senin (26/9/2022).

Raffi Ahmad pun tampak bingung awalnya.

Baca juga: Frans Dekat dengan Nathalie Holscher, Dewi Zuhriati Minta Cari yang Lain

Baca juga: Aldi Taher Mau Kembali Nikahi Dewi Perssik, Sang Istri: Mentang-mentang Janda

"Hah gimana haduh," ujar Raffi Ahmad.

Sedangkan, teman-teman Raffi Ahmad yang menyaksikan di New York Fashion Week tak bisa menahan tawa.

Untuk itu, Raffi Ahmad berpikir supaya dirinya tak terpancing dengan teman-teman yang menyaksikan.

"Sedangkan Uus, Nagita, pada ngetawa-ngetawain, aduh gimana ini caranya biar gue nggak ngelihat mereka," ujar Raffi Ahmad.

Ditambah lagi, panitia acara New York Fashion Week menegaskan kepada para model tak boleh ada yang tertawa.

Para panitia berpesan kepada para model termasuk Raffi Ahmad untuk tetap berpandangan lurus tanpa menghiraukan siapapun.

"Directornya bule-bule 'dont smile, you dont see anything, you look straight' yes, yes udah kata gue gitu aja," ujar Raffi Ahmad.