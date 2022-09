13 Rating Drama Korea Terbaru September 2022, Drakor If You Wish Upon Me dan Good Job Naik

Ilustrasi. Simak, rating drama Korea terbaru akhir September 2022. Ada If You Wish Upon Me dan Good Job yang tamat.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru If You Wish Upon Me dan Good Job ada sedikit peningkatan di episode terakhirnya yang tayang pada September 2022.

Dua drama Korea terbaru yang dibintangi oleh anggota Girls’ Generation telah berakhir tadi malam, 29 September 2022.

Rating drama Korea terbaru If You Wish Upon Me di akhir episodenya berada di angka 2 persen.

Sedangkan, rating drakor Good Job sedikit naik di angka 2,3 persen di akhir episodenya.

Sementara untuk drama Korea terbaru Love in Contract sedikit mengalami penurunan di episode empatnya.

Baca juga: 13 Rating Drakor Terbaru September 2022, Drama Korea Love In Contract Naik Lagi

Baca juga: 7 Drakor tentang Zombie, Ada Drama Korea Terbaru All of Us Are Dead

Meski begitu, drama Love in Contract tetap menjadi drama Rabu-Kamis malam yang paling banyak ditonton.

Penasaran dengan rating drama Korea terbaru Love in Contract dan drama Lainnya? Simak ulasannya di bawah ini.

Berikut rating drama Korea terbaru di minggu akhir September 2022 yang tayang di hari Rabu-Kamis, dilansir dari Soompi.com pada Jumat (30/9/2022).

1. If You Wish Upon Me (2022)

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir dari drama Ji Chang Wook dan Sooyoung “If You Wish Upon Me” mencetak rating nasional rata-rata 2,0 persen, menandai sedikit kenaikan dari episode sebelumnya malam sebelumnya.

Baca juga: Lesti Kejora Laporkan Rizky Billar KDRT Gegara Selingkuh, Ramalan Mbak You Kembali Viral

Baca juga: Perjalanan Cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar, Best Couple 2022 hingga Laporan KDRT