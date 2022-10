6 Koleksi Mobil Mewah Gelandang Chelsea Hakim Ziyech, Lamborghini hingga Benz

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gelandang Chelsea Hakim Ziyech ternyata punya hobi mengoleksi mobil mewah.

Deretan mobil mewah seperti Lamborghini dikoleksi oleh Gelandang Chelsea Hakim Ziyech.

Fakta jika pesepak bola Chelsea Hakim Ziyech punya koleksi mobil mewah terungkap dalam postingan Instagramnya.

Pria bernomor punggung 22 tersebut tak kesulitan untuk punya koleksi bernilai fantastis.

Pasalnya, Hakim Ziyech mendapatkan penghasilan sekitar gaji sebesar 100 ribu pound per pekan.

Untuk gaji per musim dirinya mendapat 5,2 juta pound.

Berkat penghasilannya yang tinggi dan hasil kerja kerasnya, ia mampu mengoleksi mobil mewah.

"When you are in your own lane there is no traffic (Ketika Anda berada di jalur sendiri tidak ada kemacetan)," tulis Hakim Ziyech pada caption instagramnya pada Mei lalu.

Terlihat pada unggahan tersebut ia tengah membuka pintu mobil Lamborghini Urus bewarna kuning miliknya.

Diketahui, ia memiliki enam mobil mewah di antaranya Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz GLC Coupe, VW Golf GTI, Audi RS6-R dan Mercedes Benz SUV.