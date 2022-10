Pemprov Lampung dan Apindo Gelar Lampung Fair

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menyelengarakan Lampung Fair 2022.

Pemprov telah menunjuk Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung sebagai penanggungjawab pelaksana. Lampung Fair 2022 perdana dilaksana setelah berhenti selama pandemi covid 19.

Lampung Fair tahun 2022 yang mengambil tema “Lampung as The Gateaway to The Sumatra Business World” akan dilaksanakan pada 29 Oktober sampai 13 November 2022 bertempat di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung.

Ketua DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, mengatakan, Pemprov Lampung dan Apindo terus berkolaborasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pasca covid 19. Salah satunya kembali menggelar Lampung Fair sebagai bagian dari ajang promosi berbagai potensi ekonomi yang ada di Lampung.

"Alhamdulillah Pemprov Lampung terus menjalani kerjasama dengan dunia usaha dalam pemulihan ekonomi pasca covid 19. Salah satunya bersama Apindo akan menyelenggarakan Lampung Fair, dan Apindo akan berusaha menghadirkan Lampung Fair yang benar-benar bisa membawa manfaat dalam upaya mempercepatan pemuliha ekonomi," ujar mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung ini.

Menurut Ary, saat ini persiapan Lampung Fair sudah dilakukan dan pihaknya meminta doa serta dukungan dari seluruh masyarakat Lampung agar agenda ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar.

"Ini hajat kita bersama seluruh masyarakat Lampung, agar pemulihan ekonomi Lampung lebih cepat dengan bergairahnya aktivitas ekonomi disemua lapisan," tandasnya.

Sekretaris DPP Apindo Lampung, Yanuar Irawan, menambahkan, secara teknis pelaksanaan Lampung Fair akan menerapkan sistem digitalisasi, mulai dari sistem tiketing hingga transaksi perdagangan di dalamnya.

"Ini juga untuk mencegah penumpukan pengunjung di pintu masuk. Jadi masyarakat nanti bisa membeli tiket melalui ponsel, tidak harus membeli manual di pintu masuk," ungkapnya.

Yanuar mengatakan, Lampung Fair 2022 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan semata bagi masyarakat, tapi juga benar-benar jadi ajang untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi kreatif.

"Apindo dan Pemprov Lampung memastikan Lampung Fair 2022 akan dihadirkan dengan semangat kebangkitan ekonomi lebih cepat pasca pandemi ini," tuturnya.

Untuk memastikan pelaksanaan Lampung Fair berjalan sesuai harapan, lanjutnya, Apindo Lampung menggandeng event organize (EO) sebagai pelaksana teknis.

"Apindo menggandeng EO yang benar-benar profesional dalam pelaksanaanya. Dan secara teknis nanti akan disampaikan kepada publik seperti apa acara Lampung Fair. Sumber informasi selain ke saya dan Pak Ary, kita Apindo Lampung telah menunjuk saudara Mico Periyando untuk menjadi Divisi Komunikasi Publik Apindo untuk Lampung Fair. Sehingga semua informasi terkait Lampung Fair tidak simpang siur dan memiliki sumber yang jelas," pungkasnya.(*)