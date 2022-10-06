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Hasil Chelsea vs AC Milan, The Blues Salip Rossoneri di Puncak Group E Liga Champions

Hasil Chelsea vs AC Milan di match ketiga liga Champions berkesudahan dengan skor 3-0 bagi The Blues. Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana bagi

Penulis: Romi Rinando | Editor: Heribertus Sulis
zoom-inlihat foto Hasil Chelsea vs AC Milan, The Blues Salip Rossoneri di Puncak Group E Liga Champions
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Hasil Chelsea vs AC Milan dalam laga Liga Champions yang digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/10/2022) dini hari WIB berakhir dengan kemenangan tuan rumah. 

Tribunlampung.co.id - Hasil Chelsea vs AC Milan,  The Blues meraih kemenangan perdana di matchday ketiga Liga Champions musim 2022-2023

Hasil Chelsea vs AC Milan dalam laga Liga Champions yang digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/10/2022) dini hari WIB berakhir dengan kemenangan tuan rumah.

Hasil Chelsea vs AC Milan berkesudahan dengan skor 3-0 untuk The Blues. 

Dengan hasil tersebut Chelsea dan AC Milan bersaing ketat di klasemen Grup E.

Chelsea menang 3-0 atas Milan berkat gol Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Reece James. 

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Kemenangan tersebut membuat Chelsea menyamakan poin Milan. Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin.

Tiga gol The Blues lahir dari tiga pemain yang berbeda. 

Wesley Fofana lebih dulu memecah kebuntuan di menit ke-23. 

Kemudian Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol kedua Chelsea di menit ke-56.

Dan gol penutup The Blues lahir dari kaki Reece James di menit ke-62.

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Sumber: Tribun Lampung
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