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Hasil Chelsea vs AC Milan, The Blues Salip Rossoneri di Puncak Group E Liga Champions
Hasil Chelsea vs AC Milan di match ketiga liga Champions berkesudahan dengan skor 3-0 bagi The Blues. Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana bagi
Penulis: Romi Rinando | Editor: Heribertus Sulis
Tribunlampung.co.id - Hasil Chelsea vs AC Milan, The Blues meraih kemenangan perdana di matchday ketiga Liga Champions musim 2022-2023
Hasil Chelsea vs AC Milan dalam laga Liga Champions yang digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/10/2022) dini hari WIB berakhir dengan kemenangan tuan rumah.
Hasil Chelsea vs AC Milan berkesudahan dengan skor 3-0 untuk The Blues.
Dengan hasil tersebut Chelsea dan AC Milan bersaing ketat di klasemen Grup E.
Chelsea menang 3-0 atas Milan berkat gol Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Reece James.
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Kemenangan tersebut membuat Chelsea menyamakan poin Milan. Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin.
Tiga gol The Blues lahir dari tiga pemain yang berbeda.
Wesley Fofana lebih dulu memecah kebuntuan di menit ke-23.
Kemudian Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol kedua Chelsea di menit ke-56.
Dan gol penutup The Blues lahir dari kaki Reece James di menit ke-62.
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