Tersangka Pembunuhan Santri Ponpes Pesisir Barat Dituntut 6 Tahun Penjara

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Terdakwa kasus pembunuhan santri di lingkungan Pondok Pesantren Al Falah Krui dituntut 6 tahun penjara.

Hal tersebut berdasarkan hasil persidangan yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Liwa dengan agenda pembacaan tuntutan.

Persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Paisol, kemudian jaksa penuntut umum (JPU) Verawaty dan penasehat hukum terdakwa Hilda Rina.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat Deddy Sutendy melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Zenericho mengatakan, terdakwa kasus pembunuhan di Ponpes Al Falah Krui berinisial RZ (15) dituntut 6 tahun penjara.

"Tuntutan 6 tahun penjara tersebut berdasarkan pertimbangan fakta-fakta persidangan sebelumnya," jelasnya, Kamis (6/10/2022).

Terdakwa disangka melanggar Pasal 340 KUHPidana atau Kedua Pasal 338 KUHPidana atau ketiga Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan Zenericho, sidang selanjutnya akan digelar kembali pada Rabu (12/10/2022) mendatang.

Dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa.

"Untuk persidangan selanjutnya akan di agendakan pada Hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 10:00 WIB mendatang," ungkapnya.

Tersangka Dilimpahkan ke Kejari