Pemain Chelsea Aubameyang Senang Koleksi Barang Mewah, Miliki Sepatu Bola Bertabur Kristal Swarovski

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Memiliki ganji yang besar sebagai bintang sepak bola, pemain Chelsea Pierre Emerick Aubameyang hobi mengoleksi barang mewah.

Pemain Chelsea yang sempat merumput bersama Arsenal ini, bahkan memiliki koleksi sepatu bola bertabur kristal Swarovski.

Tak hanya sepatu bola kristal, pemain Chelsea Emerick Aubameyang juga dikenal memiliki koleksi mobil mewah.

Pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki koleksi mobil Ferari.

Dengan gaji yang mencapai ratusan juga per pekan, mantan penyerang Borussia Dormund ini bisa membeli membeli mobil mewah.

Pada salah satu postingannya, Aubameyang memperlihatkan dirinya tengah bersantai di atas mobil mewah miliknya itu.

"Hard chilling," tulis Aubameyang pada postingannya November 2021 lalu.

Tak hanya Ferrari, ia pun terlihat memamerkan Lamborghini berwarna silver menyala miliknya itu.

"Milano was so nice as usual but It's time to Go Sardegna here we come," ungkapnya sambil menaiki mobil tersebut.

Bukan Aubameyang kalau ia tak memamerkan barang mewah lainnya.