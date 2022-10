Babinsa Way Kanan Bersama Petani Tanam Padi 

Babinsa Koramil 427-04 Bahuga Kodim 0427 Way Kanan, Sertu Maulana melaksanakan pendampingan tanam padi bersama petani di Kampung Sritunggal, Buay Bahuga, Way Kanan.

Dok Kodim 0427 Way Kanan

Kegiatan ini merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan perekonomian.

Sertu Maulana mengatakan, melalui tanam padi ini hasilnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Kabupaten Way Kanan, khususnya di Kampung Sritunggal diketahui memang memiliki produk unggulan yang paling menonjol yaitu tanaman padi.

Untuk menghasilkan produksi yang optimal, para petani disini dipantau oleh dinas pertanian serta gabungan kelompok petani di kampung tersebut.

Dalam kegiatan tanam cepat ini, pemerintah berusaha dalam setahun agar petani diupayakan bisa tiga kali panen.

“Pemerintah mendukungnya dengan memberi bibit padi genjah, salah satu varietas padi yang cepat panen,” kata Sertu Maulana, Minggu (9/10/2022).

Menurut Sertu Maulana, mendapat bantuan itu, petani di sini sangat berterimakasih.

Mengingat mereka mempercepat panen serta memulihkan perekonomian akibat wabah korona.

