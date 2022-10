Promo Sistersel Mal Boemi Kedaton, belanja produk Rp 800 ribu cukup bayar Rp 300 ribu. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sistersel Mal Boemi Kedaton yang ada di lantai ground Mal Boemi Kedaton gulirkan promo Self Pick As You Wish.

Store Manager Sistersel Mal Boemi Kedaton Nidia mengatakan, promo ini berlaku hingga 23 Oktober 2022.

Dalam promo ini Sistersel Mal Boemi Kedaton menyediakan produk-produk yang diikutsertakan dalam promo ini.

Produk itu seperti Skintific, Luxcrime, Brunbrun, Azarine, dan lain-lain.

Lalu pelanggan bebas memilih beberapa produk yang diinginkan dari semua produk yang diikutsertakan dalam promo ini.

Selanjutnya masukan produk-produk yang sudah dipilih ke dalam pouch yang sudah disediakan.

Ketentuannya, produk-produk yang dimasukan ke dalam pouch, tidak boleh melebihi ukuran pouch.

Setelah dimasukan ke dalam pouch, pouchnya harus bisa ditutup sampai rapat.

"Kalau pouch tidak bisa ditutup rapat, maka pelanggan harus mengurangi produknya," kata Nidia, Senin 10 Oktober 2022.

Waktu yang diberikan untuk memasukan poduk kedalam pouch hingga menutup rapat pouch hanya dua menit.

Ketentuan lainnya, total harga produk-produk yang dimasukan dalam pouch itu tidak boleh melebihi Rp 800 ribu.

Namun harga yang dibayarkan produk-produk itu bukan Rp 800 ribu, tapi hanya Rp 300 ribu

Berbicara mengenai produk, di Sistersel Mal Boemi Kedaton produk fashion, skincare, body care, dan make up lengkap.

Semua produk itu adalah produk berkualitas yang berasal dari brand ternama

Seperti Brunbrun, Sophie Martin, Scarlet, Luxcrime, Skintific, Hanasui, Emina, Implora, dan masih banyak yang lainnya.

Sistersel Mal Boemi buka setiap hari pukul 10.00-22.00.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Kinanti)