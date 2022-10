Sinopsis Drama Korea Terbaru The Youngest Son of Conglomerat, Pemerannya Song Joong Ki

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Youngest Son of Conglomerat yang dijadwalkan tayang 19 November 2022.

Banyak penggemar mencari sinopsis drama Korea terbaru The Youngest Son of Conglomerat yang dibintangi oleh Song Joong Ki.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru The Youngest Son of Conglomerat, Song Joong Ki memerankan kembali sebagai bagian dari keluarga kaya raya.

Drakor The Youngest Son of Conglomerat akan tayang dengan jumlah 16 episode.

Nantinya bakal tayang di MBC, Viu dan JTBC tiap Sabtu dan Minggu.

Mengusung genre romantis, drama dan fantasi, drakornya digarap langsung oleh sutradara Jung Dae-Yoon.

Jung Dae Yoon sebelumnya menyutradarai I'm Not a Robot, W: Two Worlds Apart, She Was Pretty, Cunning Single Lady, Jung-Yi, Goddess of Fire dan Arang and the Magistrate.

Drama ini ditulis oleh San Kyeong (web novel) dan Kim Tae-Hee.

Sekilas tentang Song Joong Ki adalah aktor Korea Selatan di bawah studio HighZium (sebelumnya dikenal sebagai History DandC Entertainment).

Dia menjadi terkenal melalui drama sejarah 2010 "Sungkyunkwan Scandal" dan variety show "Running Man" sebagai salah satu anggota pemeran asli.

Sejak itu, ia memainkan berbagai spektrum peran dalam serial televisi, serta hit box office "A Werewolf Boy" dan "The Battleship Island", keduanya berada dalam daftar film terlaris di Korea Selatan.

Dia unggul dalam studinya sepanjang sekolah menengah dan mencetak 380 poin dari 400 pada tes masuk perguruan tinggi nasionalnya, mendapatkan izin masuk ke Universitas Sungkyunkwan.

Berikut sinopsis drama korea The Youngest Son of Conglomerat

Yoon Hyun-Woo telah bekerja untuk Soonyang Conglomerate selama lebih dari 10 tahun.