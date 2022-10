Pemilik Chelsea Todd Boehly Beli Perusahaan Jet Pribadi, Kabar Baik untuk The Blues

Tribunlampung.co.id - Pemilik Chelsea Todd Boehly mencapai kesepakatan membeli sebuah perusahaan jet pribadi di Amerika Serikat bernama Flexjet.

Langkah pemilik Chelsea Todd Boehly mengakuisisi perusahaan jet pribadi Flexjet menjadi berita positif bagi klub sepakbola yang bermarkas di Stamford Bridge ini.

Perusahaan Flexjet yang dibeli pemilik Chelsea Todd Boehly merupakan saingan utama perusahaan Netjet milik miliarder Walmart, Warren Buffett, di industri penerbangan swasta yang sedang mencuat di Amerika Serikat.

Todd Boehly telah menawarkan saham perdana perusahaan jet pribadi FlexJet ke publik di pasar saham.

Perusahaan yang berbasis di Cleveland, negara bagian Ohio, ini tercatat di pasar saham untuk mendapatkan modal melalui penawaran saham perdana (IPO) dalam merger dengan Horizon Acquisition Corporation II.

Dengan penawaran ini, Todd Boehly diperkirakan bisa meraup dana segar sekitar 2 miliar poundsterling atau sekitar Rp 34 triliun pada tahun pertama.

Baca juga: Hasil AC Milan vs Chelsea, Impian Aubameyang Cetak Gol di San Siro Jadi Nyata

Baca juga: Pelatih Chelsea Graham Potter Akui Ada Dewi Fortuna di Balik Kemenangan The Blues Atas AC Milan

Langkah Todd Boehly tersebut dinilai sebagai langkah cemerlang.

Selain akan meningkatkan kekayaan pribadinya, langkah tersebut juga bisa berdampak pada investasi Todd Boehly di Chelsea.

Menurut laporan Financial Times, langkah Todd Boehly akan memberinya potensi peningkatan kekayaan pribadi melalui dividen pemegang saham di pasar yang berkembang.

Flexjet sendiri berbasis di Bandara Cuyahoga County, Cleveland.

Flexjet memiliki sekitar 3.100 karyawan, termasuk 1.100 pilot.

Perusahaan tersebut memiliki hub regional New York di Bandara Westchester County, melintasi jalur Greenwich di White Plains, New York, dan Bandara Teterboro, New Jersey.

Awalnya, Kenn Ricci membeli operasional Flexjet pada 2013 dari Bombadier Aircraft, lalu menggabungkannya dengan perusahaan jet pecahannya, Flight Options, dan membangunnya menjadi bisnis senilai lebih dari 3 miliar dolar AS.

Dalam presentasi investor belum lama ini, Flexjet memperkirakan pendapatan 2022 sebesar 2,3 miliar dolar AS, yang akan menjadi sepertiga lebih banyak dari 2021.