Terbongkar Ternyata Betrand Peto Sudah Pacari Anneth Selama 13 Bulan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terbongkar, ternyata Anneth dan Betrand Peto sudah pacaran selama 13 bulan, status keduanya sampai viral di media sosial.

Tak ada yang mengetahui, ternyata putra Ruben Onsu, Betrand Peto, pacaran dengan Anneth.

Bahkan, hubungan pacaran Anneth dan Betrand Peto sudah berjalan selama 13 bulan.

Baru-baru ini, Anneth Delliecia terang-terangan mengakui bahwa Betrand Peto adalah pacarnya.

Pernyataan Anneth Delliecia tersebut sampai viral di TikTok.

Akun TikTok @anythingbrodie membagikan sebuah video berdurasi 1 menit 30 detik.

Dalam video tersebut, Anneth Delliecia mengenakan baju berwarna putih dengan rambutnya yang diurai.

Anneth Delliecia tampak menaruh sebuah kue berukuran agak kecil di hadapannya.

Di atas kue tersebut, terdapat sebuah tulisan 'Happy 12+1' dengan lilin yang menyala.

Bukan ulang tahun, rupanya Anneth Delliecia mencurahkan isi hatinya terkait hubungannya dengan putra Ruben Onsu.

Arti dari 12+1 pada kue tersebut menandakan usia hubungan Anneth Delliecia dengan Betrand Peto, yakni 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan.

Anneth Delliecie pun berterima kasih kepada Betrand Peto yang telah menemaninya selama 1 tahun 1 bulan.

"Minggu, 9 Oktober 2022, 00.04."

"I just wanna say thank you, makasih banyak kamu, Onyo (Betrand)," terang Anneth.