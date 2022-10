10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Viral Sepanjang 2022, Ada Drakor Business Proposal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru viral sepanjang 2022, termasuk drakor A Business Proposal.

Sejak pandemi melanda, rekomendasi drama Korea terbaru viral seperti A Business Proposal milik Kim Se Jeong dicari banyak orang.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru viral seperti A Business Proposal punya plot cerita yang menarik.

Tak hanya itu, kepopuleran drama Korea terbaru ini juga terkadang menembus pasar dunia, bukan hanya di Korea Selatan saja.

Sepanjang 2022, ada banyak tayangan drama Korea terbaru yang bisa jadi daftar tontonan.

Lantas apa saja rekomendasi drakor viral? Berikut daftar judulnya!

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Bad Prosecutor Episode 3, D.O EXO Ditipu

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Im Si Wan, Ada Drakor Populer Thirty Nine

1. All of Us Are Dead (2022).

2. Twenty Five Twenty One (2022).

3. Money Heist: Korea (2022).

4. Business Proposal (2022).

5. My Liberation Notes (2022).

6. Extraordinary Attorney Woo (2022).

7. Alchemy of Souls (2022).

8. Our Blues (2022).

Baca juga: 15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri Dibintangi Park Sung Woong, Ada Snowdrop

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Bad Prosecutor Juaranya