15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri Dibintangi Park Sung Woong, Ada Snowdrop

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut 15 rekomendasi drama Korea terbaru misteri dibintangi aktor Park Sung Woong, termasuk drakor Snowdrop.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru misteri milik Park Sung Woong memudahkan para penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang menampilkan Park Sung Woong biasanya mencetak rating tinggi, seperti Snowdrop.

Diketahui, Park Sung Woong bermain di drama terbarunya yaitu Unlock The Boss.

Drama ini rencananya akan tayang pada 30 November 2022 mendatang.

Unlock The Boss merupakan drama adaptasi dari webtoon.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Bad Prosecutor Juaranya

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Love in Contract Cetak 3 Persen

Drama ini bergenre thriller, misteri dan fantasi.

Unlock The Boss akan tayang dengan jumlah 12 episode dan tayang di saluran ENA.

Drama ini akan tayang tiap Kamis dan Jumat.

Lee Chul Ha merupakan sutradara yang menggarap drama ini.

Lee Chul Ha sebelumnya menggarap beberapa film Korea seperti OK! Madam, Insane, The Haunted House Project, Story of Wine, dan Love Me Not.

Drama ini ditulis langsung oleh Park Sung-Hyun (webcomic) dan Kim Hyeong-Min.

Sekilas tentang Park Sung Woong merupakan aktor Korea Selatan.

Ia lahir pada 9 Januari 1973 silam.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Ada Connect Dibintangi Jung Hae In

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Bulan Ini, Drakor Cheer Up Perlahan Naik