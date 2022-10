Pemain Chelsea Christian Pulisic Koleksi Tato Harimau hingga Bidak Catur

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain Chelsea Christian Pulisic mengoleksi banyak tato di tubuhnya.

Layaknya pesepak bola dunia lain, pemain Chelsea Christian Pulisic juga mengukir tubuhnya dengan beragam tato.

Bahkan pemain Chelsea Christian Pulisic punya tato favorit gambar mata harimau di lengan bawahnya.

"Tato mata harimau favorit saya, tato ini sudah sejak lama. Harimau selalu menjadi hewan kesukaan saya," katanya seperti dilansir dari goal.com, Jumat (14/10/2022).

Di bawah tato mata harimau tersebut, Pulisic juga merajah angka romawi yang bertuliskan "XII XIII MMXIII", atau 13 Desember 2013.

Ini adalah tanggal saat pesepak bola asal Amerika itu mencetak gol dan assist kontra Brasil bersama tim nasional, waktu usianya baru 15 tahun.

Tak hanya itu, dia juga memiliki tato elang botak – maskot Amerika Serikat – di sepanjang lengan atas dan bahu, dengan bendera Amerika di belakangnya.

Di bawah gambar elang botak, Pulisic juga menato kutipan penulis Amerika, Napoleon Hil.

Adapun bunyinya: "Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything."

Atau yang berarti: "Hasrat adalah awal segala pencapaian, bukan doa, bukan harapan, tetapi hasrat menggebu-gebu yang melampaui segalanya."

Setelah Chelsea dinobatkan juara Liga Champions Eropa pasca menumpas Manchester City di final, Pulisic menato bidak catur ratu di lengan bawah kirinya.

Begitu diperhatikan lekat-lekat, tato tersebut juga bertuliskan nama "Mate", yang merupakan nama almarhum kakek Pulisic dan nama tengahnya sendiri.

"Catur adalah hobi yang saya lakoni lagi selama pembatasan [Covid-19]," ujar Pulisic.

"Menurut saya N'Golo [Kante] dan saya yang paling piawai bermain," sambungnya lagi.

