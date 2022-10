Sinopsis Drama Korea Terbaru I Don't Want To Do Anything, Drakor Romantis Im Si Wan

Ilustrasi. Simak sinopsis drama Korea terbaru I Don't Want To Do Anything yang dibintangi Im Si Wan.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru I Don't Want To Do Anything, ini adalah drakor Im Si Wan bergenre romantis.

Rencananya drama I Don't Want To Do Anything akan tayang pada November 2022.

Dilansir dari Soompi.com, I Don’t Feel Like Doing Anything adalah drama orisinal Genie TV berdasarkan webtoon populer berjudul sama.

Im Siwan memerankan Ahn Dae Bum, seorang jenius matematika yang mampu melawan mahasiswa Universitas Nasional Seoul 20 tahun yang lalu.

Setelah mengalami insiden yang tidak menguntungkan, dia masih berhasil masuk ke Universitas Nasional Seoul.

Tetapi Ahn Dae Bum yang pemalu sekarang bekerja sebagai pustakawan di sebuah desa kecil di tepi pantai bernama Angok.

Seolhyun akan beradu peran dengan Im Siwan sebagai Lee Yeo Reum.

Lee Yeo Reum adalah seorang pria berusia 28 tahun yang baru tiga bulan lalu, menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat dia bekerja selama lima tahun.

Namun, dia akhirnya menyatakan pemogokan pada hidupnya sendiri, berhenti dari pekerjaannya, dan hanya membawa satu ransel ke Angok, di mana dia tinggal di ruang biliar yang kosong.

“I Don’t Feel Like Doing Anything” juga akan dibintangi oleh Shin Eun Soo dan Bang Jae Min dan disutradarai oleh Lee Yoon Jung, yang telah mengerjakan “Coffee Prince,” “Golden Time,” dan “Cheese in the Trap.”

Drama ini dibuat oleh KT Studio Genie, yang telah berada di balik proyek-proyek seperti “Extraordinary Attorney Woo,” “Good Job,” dan “Gaus Electronics,”

Dan akan diproduksi oleh GTist, yang menciptakan “It's Okay, That's Love,” “ Dear My Friends,” “Live,” “Hotel Del Luna,” “Our Blues,” dan banyak lagi.

