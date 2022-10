Pemain Chelsea Christian Pulisic Bagikan Pengalaman Hidupnya Dalam Sebuah Buku

Tribunlampung.co.id - Pemain Chelsea Christian Pulisic ternyata gemar menulis buku. Baru-baru ini dia meluncurkan buku terbarunya.

Buku terbaru pemain Chelsea Christian Pulisic ini menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan di saat muda.

Bahkan pemain Chelsea Christian Pulisic juga menulis soal kondisinya saat berada dalam titik terendah perjalanan karirnya.

Christian Pulisic juga membagikan pengalaman berjuang untuk kesehatan mentalnya, ketika berada pada titik karir terendah.

Buku baru yang diluncurkan pemain Chelsea Christian Pulisic berjudul Pulisic: My Journey So Far.

Dalam buku itu, Pemain Chelsea Pulisic menceritakan masa mudanya dan perjuangan yang dihabiskan di Inggris sebagai anak muda.

Buku berjulud 'Pulisic: My Journey So Far, yang dirilis 11 Oktober dan merupakan kumpulan percakapan panjang antara Pemain Chelsea Pulisic dengan penulis Daniel Melamud.

Buku tersebut juga menceritakan masa mudanya dan berbicara tentang perjuangan kesehatan mental pada titik terendah dalam karirnya.

Di buku tersebut juga mengungkap refleksi khusus saat pelatih Frank Lampard digantikan di Stamford Bridge oleh Thomas Tuchel.

Pergantian tersebut Ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 dan merupakan periode yang ia sebut sebagai 'rock bottom'.

"Saya berjuang melawan depresi, dan itu adalah periode yang sangat sulit yang membuat saya mungkin mencapai titik terendah," kata dia dikutip dari football.london

Ini juga mengarah ke pengungkapan tentang manajemen manusia Tuchel, alasan yang dikutip pada peristiwa pemecatan pelatih Jerman bulan lalu.

Dalam buku tersebut juga mengungkap cerita bagaimana ia dibohongi pelatih Thomas Tuchel.

Saat itu kata dia, Thomas Tuchel menjanjikannya tampil di peran awal saat Chelsea bersua Real Madrid di semifinal Liga Champions 2021. Namun faktanya ia duduk dibangku cadangan dan tidak menjadi starter utama.