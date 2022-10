10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Populer Oktober 2022, Drakor Little Women Teratas

Ilustrasi. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru populer selama Oktober 2022, termasuk drakor Little Women milik Kim Go Eun.

Tidak hanya “Little Women” menduduki puncak daftar drama paling menarik untuk minggu ketiga berturut-turut, tetapi bintang-bintangnya juga mengklaim enam dari 10 tempat dalam daftar pemeran drama paling menarik minggu ini.

Kim Go Eun dan Wi Ha Joon datang di No 1 dan No 2 masing-masing, diikuti oleh Uhm Ji Won di No 7, Chu Ja Hyun di No 8, Uhm Ki Joon di No 9, dan Nam Ji Hyun di 10.

“One Dollar Lawyer” SBS naik ke No. 2 dalam daftar drama minggu ini, sementara bintang Namgoong Min berada di peringkat No. 4 dalam daftar aktor.

MBC “The Golden Spoon” mengambil No 3 dalam daftar drama, dan bintang BTOB Yook Sungjae memegang tempatnya di No 5 dalam daftar aktor.

Dua tempat berikutnya dalam daftar drama baru, dengan SBS "Cheer Up" dan KBS 2TV "Bad Prosecutor" masing-masing memulai debutnya di No 4 dan No 5.

Akhirnya, “Love in Contract” tvN tetap kuat di No. 6 dalam daftar drama, sementara bintang Park Min Young dan Go Kyung Pyo mengambil No. 3 dan No. 6 dalam daftar aktor.

Berikut 10 drama teratas yang paling banyak menghasilkan buzz di minggu pertama bulan Oktober adalah sebagai berikut, dilansir dari Soompi.com pada Minggu (16/10/2022):

1. tvN “Little Women”.

2. SBS “One Dollar Lawyer”.

3. MBC “The Golden Spoon”.

4. SBS “Cheer Up”.

