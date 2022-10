10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru November 2022, Ada Drakor Song Joong Ki

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rekomendasi drama Korea terbaru November 2022, termasuk drakor Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki.

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang akan tayang pada November 2022.

1. Reborn Rich (2022)

Drama Korea terbaru Reborn Rich merupakan drama yang diadaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Yooungest Son of a Conglomerat.

Reborn Rich akan menceritakan perjalanan balas dendam Song Joong Ki yang kembali hidup.

Song Jong Ki adalah seorang karyawan yang dijebak serta dibunuh oleh majikannya.

Ia terlahir kembali sebagai anak bungsu dari sang pembunuh, berencana balas dendam dan mengambil keluarga Chaebol.

Drama yang diutradarai oleh Jeong Dae-yun kali ini, akan melibatkan aktor ternama Korea yakni Song Joong-ki, Lee Sung-min, dan Shin Hyun-been.

Serta akan tayang melalui jaringan JTBC dan Viu pada 18 November 2022.

2. Somebody (2022)

Drama Korea Somebody akan tayang di platform Netflix pada 18 November 2022.

Drama ini diadaptasi dari film American Psycho (2000) dan akan diperankan oleh Kang Hae Lin.

