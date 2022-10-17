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12 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor One Dollar Lawyer Tertinggi
Rating drama Korea terbaru Oktober 2022 untuk drakor One Dollar Lawyer menyentuh angka 15 persen pada episode 8.
Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut 12 rating drama Korea terbaru Oktober 2022.
Dalam 12 rating drama Korea terbaru Oktober 2022. drakor One Dollar Lawyer tertinggi capai 15 persen.
Perolehan rating drama Korea terbaru Oktober 2022 semakin kompetitif.
Rating drama Korea terbaru Oktober 2022 untuk drakor One Dollar Lawyer menyentuh angka 15 persen pada episode 8.
Sementara drama Korea terbaru The Golden Spoon alami penurunan rating di angka 4,6 persen untuk episode 8.
Sedangkan drakor Blind, ratingnya sedikit mengalami kenaikan di angka 2,6 persen untuk episode 10.
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Untuk drakor Gaus Electronics, ratingnya masih di bawah angka satu persen.
Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Minggu (16/10/2022).
1. One Dollar Lawyer (2022)
Rating drama Korea terbaru One Dollar Lawyer kembali naik di angka 15 persen untuk episode 8.
Sementara untuk episode 7, rating One Dollar Lawyer sedikit turun dari episode terbaru yakni 14,5 persen.
Akan tetapi, pada episode 6 rating One Dollar Lawyer lebih kecil yakni 13,4 persen.
Padahal di episode kelimanya One Dollar Lawyer sempat menduduki rating diangka 14,9 persen.
Angka tersebut terus naik setelah berhasil mencapai rating dua digit di episode ketiga dan keempatnya.
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