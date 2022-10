Pemain Chelsea Mason Mount Panen Hujatan, Hobi Rapikan Rambut saat Bertanding

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain Chelsea Mason Mount panen hujatan lantaran terlalu sering merapikan rambut.

Pasalnya, pemain Chelsea Mason Mount kerap merapikan rambut saat sedang berlaga di lapangan hijau.

Sejumlah video yang menampilkan pemain Chelsea Mason Mount merapikan rambut beredar luas di media sosial Twitter.

"Look at Mason Mount fixing his Hair (lihat Mason Mount merapikan rambutnya)," cuit akun Twitter @Chiukwujioke01 sembari menyertakan foto.

Di sana tampak Lukaku hendak menyundul bola, sementara Mount sempat-sempatnya sibuk sendiri dengan rambut.

Mount diketahui memilih memanjangkan rambut sebagai style barunya.

Padahal di awal-awal kemunculannya, pemain jebolan akademi Chelsea ini memiliki potongan cepak rapi.

Alhasil dengan gaya rambut yang lebih panjang, Mason Mount memiliki kebiasaan baru merapikan rambut.

Satu di antara aksi menata rambut diperlihatkan penggawa Timnas Inggris ini saat Chelsea takluk dari Real Madrid 3-1 pada perempat final Liga Champions.

Video berdurasi 16 detik saat Real Madrid membungkam The Blues pun ramai beredar di media sosial Twitter ketika memperlihatkan kebiasaan anyar Mount.

Beragam reaksi dilontarkan oleh netizen. Bahkan ada yang memberikan komentar bahwa Mason Mount lebih layak mendapatkan penghargaan Salon d'Or 2022 ketimbang Ballon d'Or.

Salah satu momen yang membuat geram netizen adalah saat Chelsea tengah berupaya untuk mencetak gol dan umpan diberikan kepada Lukaku yang bergerak di dalam penalti.



Mount yang tak jauh dari posisi Lukaku bukannya bersiaga untuk mengantisipasi adanya bola rebound, namun malah menata rambutnya.

Hal ini tidak satu atau dua kali dilakukan, namun ada beberapa momen yang menunjukkan Mount memeragakan hal yang sama.

Terlepas dari itu, laga yang berlangsung di Stamford Bridge ini berkesudahan dengan skor 1-3.