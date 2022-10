Tabungan Venna Melinda Terkuras, Renovasi Rumah demi Ferry Irawan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Istri Ferrry Irawan, Venna Melinda baru saja menempati rumah barunya yang telah selesai direnovasi.

Rumah tersebut ternyata bangunan lama yang akhirnya direnovasi total oleh istri Ferrry Irawan, Venna Melinda.

Untuk merenovasi rumah tersebut, istri Ferrry Irawan, Venna Melinda ternyata harus rela merogoh uang yang tidak sedikit.

"Tadinya renovasi total karena rumah ini sudah kutinggalkan 10 tahun dan ini rumah lama yang aku renov ya semi lah semi renovasi dan akhirnya selesai dalam 1 tahun, " beber Venna Melinda.

Hal tersebut diketahui dari pengakuan Venna Melinda saat peresmian sekaligus room tour rumah itu seperti yang terlihat dalam tayangan video vlog kanal YouTube Venna Melinda Channel.

Dalam vlog tersebut, Venna Melinda blak-blakan kalau renovasi rumah tersebut memakai uang tabungannya.

Pengerjaan renovasi itu juga dilakukan secara bertahap selama satu tahun.

Pasalnya, ia merenovasi total rumah tersebut dengan uang tabungannya sendiri.

Maka di kala uang tabungan habis, ia harus menunggu tabungannya terisi kembali. Baru setelah itu, renovasi rumah pun dilanjutkan kembali.

"Wah perjalanannya panjang guys dari yang namanya ngumpulin tabungan terus nanti stop dulu ya tunggu pemasukan lagi baru mulai lagi, " sambungnya.

Beruntungnya, kontraktor yang mengerjakan rumah Venna Melinda dapat bekerja sama dengan baik sehingga sangat membantu tercapainya impian Venna Melinda.

"Tapi alhamdulillah nih kontraktornya baik banget Mbak Firda thank you so much dan yang buat kolam renang keren tadi namanya Pak Edi dan yang lainnya juga banyak banget yang gak bisa aku sebut satu per satu," tambahnya.

Tak lepas dari itu semua adalah rasa syukur Venna Melinda akhirnya sudah bisa menghuni rumah tersebut bersama Ferry Irawan dan Vania Athabina.

"Intinya alhamdulillah banget dan malam ini adalah malam perdana aku tidur di sini," katanya.